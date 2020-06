Maltempo, ancora nubifragi sul Veronese: danni e allagamenti Foto

Una nuova ondata di maltempo ha causato a Verona l'inondazione di alcune strade, in particolare nella zona dell'Università, che sono state temporaneamente chiuse al traffico, dopo i disagi patiti dalla città nel fine settimana scorso. Nel primo pomeriggio di oggi allagamenti si sono verificati anche in alcune vie centrali di Villafranca di Verona. «Negli ultimi anni, purtroppo, sempre più spesso - ha detto il sindaco Federico Sboarina - ci troviamo ad affrontare fenomeni temporaleschi violenti, delle 'bombe d'acquà che, in pochi minuti, mettono in crisi la struttura fognaria cittadina, con allagamenti in molte parti della città. Una situazione che impone un costante monitoraggio della rete fognaria ed opere in grado di accrescerne il sistema di raccolta e deflusso delle acque. Da due anni è in corso un ampio e complesso programma di interventi su tutta la rete fognaria cittadina, datata e da molto tempo priva di un'adeguata manutenzione. Si tratta di lavori complessi, con investimenti ingenti, mai messi in campo prima». Polizia locale, Vigili del Fuoco ed operatori di Amia, l'azienda municipale che gestisce l'ambiente, sono intervenuti per liberare strade, scantinati e garage allagati e per la messa in sicurezza di piante cadute.

Nella giornata odierna, a partire dalle ore 12.30, isono stati impegnati per emergenza maltempo. Diverse squadre stanno operando per prosciugamenti, taglio pianta e verifiche per danni d'acqua nella provincia scaligera.La città di Verona e i comuni ditra i più colpiti dal nubifragio. Alle ore 17.30 la situazione presso la sala operativa dei Vigili del fuoco avevano già fatto oltre 30 interventi , 9 interventi in corso e 20 in attesa.CITTA'