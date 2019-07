PORTO CHIUSO A Venezia il Porto ha chiuso per il maltempo. Dalle 17 alle 18 di ieri sera, 27 luglio, la Capitaneria di porto di Venezia ha scelto di bloccare il transito nello scalo lagunare. L'episodio è stato voluto in seguito ai nuovi regolamenti adottati dalla Capitaneria che prevedono come, in caso di maltempo, lo scalo possa essere chiuso. Un provvedimento adottato in seguito all'incidente di inizio giugno e quando, a inizio luglio, la Costa Deliziosa aveva lasciato la laguna in condizioni meteo particolarmente avverse avvicinandosi troppo alla riva dei Giardini. E proprio . Dalle 17 alle 18 di ieri sera, 27 luglio, la Capitaneria di porto di Venezia ha scelto di. L'episodio è stato voluto in seguito ai nuovi regolamenti adottati dalla Capitaneria che prevedono come, in caso di maltempo, lo scalo possa essere chiuso. Un provvedimento adottato in seguito all'incidente di inizio giugno e quando, a inizio luglio, la Costa Deliziosa aveva lasciato la laguna in condizioni meteo particolarmente avverse avvicinandosi troppo alla riva dei Giardini. E proprio la nave Costa Deliziosa, ieri di ritorno da una crociera, per non rischiare il bis in Bacino San Marco, ha attraccato a Trieste

Sono circa un centinaio le chiamate giunte nel pomeriggio di oggi ai centralini dei Vigili del Fuoco, per una serie diche si sono abbattuti in Veneto, particolarmente nelle. Oltre 50 le richieste di soccorso nel Vicentino, soprattutto per, particolarmente interessata dalle forti precipitazioni. Sono invece oltre 40 le richieste di soccorso al 115 per maltempo nella zona di Padova, soprattutto per alberi pericolanti o abbattuti, pali pericolanti e rimozione di oggetti. Gli interventi più numerosi, oltre che nel capoluogo, sono nella zona dei