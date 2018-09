Passeggero si sente male sul treno: convoglio fermo a â€‹Desenzano-Sirmione

Ripristinata alle 14 la regolare circolazione ferroviaria sulla linea Verona-Brescia, rallentata dalle 13.05, in direzione Brescia, per permettere il soccorso, da parte del 118, di un viaggiatore colpito da malore a bordo di un treno passeggeri nazionale fermo a Desenzano-Sirmione. I treni in viaggio hanno subìto fino a 10 minuti di ritardo, ad eccezione del convoglio fermo che ha maturato fino a 65 minuti di ritardo.

