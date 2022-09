Malore in azienda, muore l'imprenditore Andrea Riello: aveva 60 anni

VERONA - Tragedia oggi - 13 settembre - nel veronese e imprenditoria veneta in lutto: Andrea Riello, 60 anni, è stato stroncato da un malore in azienda. L'industriale si trovava a Minerbe nella sede della Riello Sistemi Spa, la società fondata dal padre Pilade e lasciata ai 4 figli. Il malore è stato improvviso e nonostante i soccorsi immediati per lui non c'è stato niente da fare.

La carriera

Andrea Riello - che è stato anche presidente di Confindustria Veneto - era laureato in Economia aziendale all’università Ca’ Foscari di Venezia e aveva viaggiato all’estero per completare la sua formazione: prima il trasferimento a Bruxelles, poi a Londra per le prime esperienze di lavoro. A Londra aveva frequentato per un anno il Polytechnic of Central London, corso in Scienze Finanziarie.

Andrea era nato il 14 luglio 1962 ed era rientrato in Italia verso la fine del 1988 cominciando il percorso lavorativo in una delle aziende famigliari del settore delle macchine utensili. Questa diventa la sua principale attività. Rilevate nel corso degli anni dai fratelli le quote della società fino ad acquisirne la maggioranza (70%), secondo il modello di family business che vede ognuno dei 4 fratelli socio maggioritario nella propria attività con gli altri tre in minoranza paritetica, sviluppa l’azienda dai 10 milioni di euro di fatturato (fine anni 80) ai 120 milioni di euro di oggi, con più di 500 collaboratori diretti.

Gruppo Riello Sistemi conta quattro stabilimenti di produzione: a Minerbe, la Mandelli Sistemi a Piacenza, Burkhardt & Weber a Stoccarda e Tri-Way a Windsor in Canada. Una piccola multinazionale che opera in un settore ad altissimo contenuto tecnologico, producendo e vendendo attraverso anche le filiali di vendita dirette presenti in Belgio, Francia, Inghilterra, Cina, macchine a trasferta e centri di lavoro in tutti i paesi del mondo.