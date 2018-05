È morto il sindaco di Malcesine Nicola Marchesini, aveva 48 anni

VERONA - Lutto nella politica veronese. È morto il sindaco di Malcesine, Nicola Marchesini, 48 anni, farmacista, a causa di una grave malattia. Vicino alla Lega Nord, Nicola Marchesini nel 2015 era stato eletto sindaco del comune gardesano con la lista civica «Nuova Malcesine». L'Anci Veneto in una nota ha espresso il cordoglio per la scomparsa del sindaco veronese. La presidente, Maria Rosa Pavanello, e i vicepresidenti Francesco Lunghi, Angelo Tosoni ed Elisa Venturini hanno manifestato vicinanza alla moglie ed alla famiglia oltre che ai cittadini di Malcesine «si tratta di un lutto per tutta la comunità che Nicola con la sua attività da sindaco ha servito con dedizione ed impegno. Il suo ricordo resterà intatto in tutti i cittadini per la passione che ha messo nel suo ruolo istituzionale».

