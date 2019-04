Parcheggia l'auto e "dimentica" figlia: lancia l'allarme e finisce nei guai

MALCESINE - Aveva parcheggiato la sua Vw Passat lasciando all’interno la figlioletta, con la radio accesa e le chiavi nel cruscotto. Si è quindi allontanato assieme a un amico per un volantinaggio di promozione dell’attività di parapendio, che pratica sul vicino Monte Baldo.



Poco dopo è tornato dove credeva di aver lasciato l’auto, e ha dato l’allarme perché la vettura era «sparita» assieme a sua figlia. Impoonente lo spiegamento di forze e posti di blocco, ma l'auto era parcheggiata in un altro luogo. Il papà sbadato denuncato per procurato allarme.

