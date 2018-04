Zaia: Veneto primo produttore italiano con 8,5 milioni di ettolitri

VERONA - È un gigante produttivo da oltre 8 milioni di ettolitri, di cui oltre 2 milioni prodotti nelle aree vocate a Doc e Docg, nel 2017 il sistema vinicolo veneto, rappresentato idealmente dallo Stand della Regione al Vinitaly 2017, inaugurato dal Presidente della Regione Luca Zaia, alla presenza di un ospite d'eccezione, come la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati che poco prima aveva ufficialmente dichiarata aperta la 52^ edizione del Vinitaly a Veronafiere. «Siamo i primi produttori d'Italia - ha ricordato Zaia - per quantità e per qualità, con un fenomeno come il Prosecco, che da solo vale oltre 4,5 milioni di quintali di uve coltivate e con volumi imbottigliati dalla sola Docg Conegliano Valdobbiadene di oltre 655 mila ettolitri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA