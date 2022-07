Luca Zaia, si è dimesso il portavoce Zulin dopo 4 mesi: era stato nominato a febbraio

VENEZIA - Il portavoce del Presidente della Regione Veneto e capo ufficio stampa della giunta regionale, Giuliano Zulin, 45 anni, veronese, ex vicedirettore di Libero, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico assunto appena pochi mesi fa, nel febbraio 2022, subentrando al posto dello storico portavoce Carlo Parmeggiani.

APPROFONDIMENTI VENETO Giuliano Zulin, vice-direttore di Libero, è il nuovo portavoce...

«Ringrazio Zulin per il lavoro svolto in questi mesi e gli faccio un grande in bocca al lupo per i suoi nuovi percorsi professionali», ha commentato il governatore.

«Ringrazio il Presidente Zaia per l’opportunità e per l’esperienza umana e professionale. Ringrazio gli assessori, i dirigenti regionali e l’ufficio di presidenza per la loro disponibilità e competenza. Ovviamente ringrazio i colleghi dell’ufficio stampa per le loro capacità e professionalità, infine ringrazio tutte le colleghe e tutti i colleghi delle testate giornalistiche con i quali ho lavorato», ha dichiarato invece Giuliano Zulin.