Luca Morisi sotto inchiesta: il guru dei social della Lega indagato per cessione di droga

VERONA - Il guru dei social, Luca Morisi, è indagato a Verona per cessione e detenzione di stupefacenti. L'inventore della "Bestia", il braccio destro per la comunicazione di Matteo Salvini, leader della Lega, che aveva annunciato le proprie dimissioni appena qualche giorno fa "per motivi familiari", è al centro di una inchiesta che è stata assegnata al pm Stefano Aresu, dopo che i carabinieri hanno trovato un certo numero di dosi di droga nella casa dove Morisi ha la residenza, una cascina a Belfiore, un paesello vicino a Verona. A rivelarlo il Corriere della Sera.

Morisi, i ragazzi e la droga

L'inchiesta ha avuto inizio con un controllo dei carabinieri, il giorno di Ferragosto di quest'anno: nell'auto fermata c'erano tre giovani e un flacone di "droga liquida". E' stato Morisi a cedergliela? Secondo il Corriere il sospetto è che il guru dei social fosse controllato, a metà agosto, già da settimane e che quel controllo sui ragazzi non fosse quindi frutto del caso. Fatto sta che i tre avrebbero indicato Morisi come colui che gli avrebbe ceduto la sostanza. Da qui la perquisizione nella cascina, dove poi sono state scoperte altre dosi di droga.