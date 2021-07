Lotto, Veneto protagonista: nell’ultimo concorso vinti oltre 254 mila euro tra Veronese e Trevigiano

VERONA/TREVISO - Veneto protagonista dell'ultimo concorso del Lotto, con vincite per quasi 254mila euro. La più alta, da oltre 216mila euro, è stata centrata a Isola della Scala, in provincia di Verona: con una giocata complessiva da 4 euro sui numeri 22-46-50-52 sulla ruota di Napoli, un fortunato giocatore, come riporta Agipronews, ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna. La vincita si piazza all'ottavo posto della Top 10 del 2021.

Gioca 4 euro, ne vince 216mila

Festeggia poi, anche un fortunato giocatore di Montebelluna, in provincia di Treviso, con una vincita da oltre 37mila euro, realizzata con una giocata da 6 euro sui numeri 46-50-52-59 su tutte le ruote, con cui sono stati indovinati quattro terni e una quaterna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 7,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 618,9 milioni dall'inizio dell'anno.