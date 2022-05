VERONA - Il concorso del Lotto di giovedì 12 maggio ha premiato Nogarole Rocca, in provincia di Verona, con vincite complessive per 40mila euro: come riporta Agipronews, quattro giocate sono state premiate con una somma da 10 mila euro ciascuna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 370 milioni da inizio anno. (foto di repertorio)