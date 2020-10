Degenera la lite tra due stranieri, romeno ucciso a coltellate

VERONA - Un romeno, di 48 anni, è rimasto ucciso da alcune coltellate inferte da un connazionale 64enne che è stato poi arrestato. Il fatto è accaduto in un appartamento a Pastrengo. La morte è avvenuta durante una lite tra i due stranieri, pare per futili motivi. L'aggressore è stato bloccato nelle vicinanze dell'abitazione e tratto in arresto dai Carabinieri di Peschiera del Garda. I due, secondo quanto hanno accertato i militari, erano piuttosto alticci dopo aver passato il tempo a bere, prima che si scatenasse la lite, poi degenerata. Ultimo aggiornamento: 20:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA