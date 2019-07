VERONA - Un 59enne di origini siciliane è stato arrestato dai Carabinieri di Verona con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è finito in carcere a conclusione delle indagini dei militari sull'aggressione a coltellate ad un 58enne, ferito gravemente lo scorso 14 luglio al culmine di una lite scoppiata per futili motivi in un'osteria nel quartiere di Borgo Roma. I carabinieri avevano da giorni individuato l'autore dell'aggressione e ieri sera lo hanno arrestato dopo l'ordine di cattura emanato dal Gip. L'uomo è un senzatetto con problemi di alcolismo che aveva agito in stato di alterazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA