Lite per il lavoro, padre, figli e cognata lo pestano a sangue

PRESSANA - Quattro stranieri, padre, due figli e la cognata, residenti a Pressana (Verona) sono stati denunciati dai Carabinieri di Cologna Veneta (Verona) per lesioni aggravate in concorso.



I quattro, di origine marocchina, sono accusati di avere picchiato selvaggiamente un connazionale per motivi di lavoro. I nordafricani indagati sono titolari di cooperative agricole che gestiscono la manodopera per la lavorazione dei campi nella bassa veronese.



Dopo un diverbio, il padre 57enne è tornato dal suo contendente assieme al figlio 25enne: il giovane ha colpito il connazionale con calci, pugni e testate (con ancora il casco ancora addosso). Poco dopo sono arrivati anche il fratello e la cognata dell'aggressore per picchiare la vittima. L'interventi dei militari dell'Arma ha il pestaggio: il ferito è stato trasportato all'ospedale di San Bonifacio e gli aggressori sono stati tutti denunciati per lesioni aggravate in concorso.

