Lite fra donne finisce a coltellate: colpita da un fendente all'addome è in fin di vita all'ospedale

VERONA - Una donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Verona dopo aver ricevuto una coltellata all'addome durante una lite con una conoscente. Anche quest'ultima è rimasta ferita, ma in maniera lieve. Il fatto è accaduto questa notte, 21 febbraio, all'esterno di un bar scaligero di Borgo Venezia. Le due donne, entrambe piuttosto alticce, si sono aggredite per futili motivi. Nel corso dell'alterco, aggravatosi dall'uso di un coltello, una di esse ha subito gravi ferite da taglio all'addome ed è attualmente ricoverata, in pericolo di vita presso l'ospedale di Borgo Trento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.