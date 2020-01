VERONA - Un uomo è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato durante un litigio tra extracomunitari scoppiato per futili motivi in un centro di accoglienza a Valeggio sul Mincio (Verona). Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Magalini di Villafranca di Verona. Sull'episodio indagano i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA