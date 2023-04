«A 14 anni sono ricoverata nel reparto di oncoematologia pediatrica a Verona, ero disperata ma qui mi hanno ridato il sorriso e la speranza»

Caro direttore,

Il mio nome è Jenny. Ho 14 anni e la mia vita è cambiata il 27 dicembre 2022, quel giorno mi hanno ricoverato in ospedale improvvisamente all'ospedale della Mamma e del Bambino in Borgo Trento a Verona. Quando vedi scritto all'entrata del reparto "Oncoematologia pediatrica", non è cosi difficile capire cosa potresti avere...

Il secondo giorno di ricovero so più o meno che cosa potrei avere, e non è proprio una bella notizia. Conosco la vera diagnosi in seguito ad esami approfonditi. Dopo tanti pianti, miei e di mia mamma, inizio pian piano a rilassarmi in questo reparto con un nome terribile. E arrivo addirittura a sentirmi quasi a casa. Incredibile!!! Non ho mai visto tanta passione, amore e dedizione in vita mia, sono dovuta venire qua dentro per trovare tutto questo. A partire dalle operatrici socio sanitarie così carine, con un saluto affettuoso ogni mattina, le meravigliose infermiere, una meglio dell'altra, adorabili e competenti, gli specializzandi favolosi, i medici impeccabili.

Non ci siamo mai sentite abbandonate, c'era sempre una parola di conforto da parte degli psicologi dell'Abeo, veramente speciali. Potrei fare un elenco lunghissimo di nomi e cognomi di tutto il reparto che ci ha sostenute e consolate. Dopo aver avuto la notizia della mia grave malattia, mi ero disperata, ma ho anche avuto la gioia di conoscere delle persone stupende. Io e mia mamma ringraziamo tutti, uno ad uno, dal primario Simone Cesaro, all'associazione Abeo, che si occupa costantemente di tutti i bambini e i ragazzi che come me hanno malattie oncologiche. Tutti mi hanno fatto ritrovare il sorriso e dato speranza.

Jenny