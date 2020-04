Corrono nudi e postano il video, due podisti fermati davanti alla chiesa

LEGNAGO - I Carabinieri di Legnago hanno denunciato due 40enni del luogo per atti osceni. I due sono stati fermati mentre correvano completamente nudi per le strade della frazione di Porto, proprio nei pressi della chiesa parrocchiale. Uno dei due «podisti naturisti» ha anche postato il video sui social network. I due quarantenni, oltre ad essere sanzionati per violazione al Dpcm sul Coronavirus, sono stati così deferiti alla Procura della Repubblica di Verona per atti osceni. Ultimo aggiornamento: 12:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA