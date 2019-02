Abitazione di quattro piani ridotta in cenere dall'incendio: famiglia di 7 persone senza casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intorno alle 19:30 di venerdì 1 Febbraio i Vigili del fuoco del distaccamento di Legnago sono stati chiamati per domare l'sviluppatosi in unain via Rovigo 27 a. Il fuoco ha coinvolto l'intera abitazione di 4 piani ed è stato contenuto dai Vigili prima che si allargasse alle case attigue. Al momento dell'evento non vi erano persone all'interno, ma lache vi abitava è rimasta senza casa. Il lavoro dei pompieri, intervenuti con 10 unità e 3 automezzi (tra cui un'autoscala) è terminato a mezzanotte circa.