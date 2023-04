VERONA - Da Al Bano a Peter Gabriel, da Checco Zalone a Lazza, al concerto della Disney, a Il Volo. Sono alcuni degli spettacoli “extra” che si terranno in Arena a Verona a partire dal 25 aprile. L’elenco degli eventi extra lirica è stato consegnato nei giorni scorsi al Comune di Verona che, preso atto del calendario di spettacoli e concerti in programma dal 25 aprile al 17 luglio che si svolgeranno sotto la piena di responsabilità di Arena di Verona Srl, ente strumentale del socio unico Fondazione Arena di Verona, entrambi guidati dalla soprintendente Cecilia Gasdia, l’ha approvato ponendo una serie di limitazioni.



SFERA EBBASTA

Un calendario che il 16 giugno prevede il via del Festival lirico del centenario. La prima parte del calendario eventi, live e Tv 2023 prevede: martedì 25 aprile il concerto di Lazza, giovedì 27 Sfera Ebbasta con replica il 28, lunedì 1° maggio e mercoledì 3 Il Volo con “Tutti per uno”, venerdì 5 e sabato 6 maggio lo spettacolo di Checco Zalone “Amore+ Iva”. Si continua sabato 13 maggio con un vero evento mondiale, il “Disney 100 – The Concert”, unica tappa italiana del concerto ideato per il centenario della Disney che ripercorrerà le più belle musiche e film degli studios Usa, da Topolino a Star Wars, da Cenerentola a Il Re Leone, a Mary Poppins con inclusa la proiezione su grande schermo di alcune scene leggendarie dei film, accompagnate dalla Hollywood Sound Orchestra e cantanti solisti.



CARRISI SHOW

Quindi, giovedì 18 maggio in Arena torna Al Bano “4 volte 20” per celebrare con i fans i suoi 80 anni, cn una festa popolare con super ospiti della musica italiana, tra i quali si parla di Morandi e Ranieri con cui Al Bano ha duettato al Festival di Sanremo . Accompagnato dal una grande orchestra diretta dal maestro Alterisio Paoletti, Al Bano ripercorrerà gli oltre 50 anni di carriera spaziando dal repertorio pop alla romanza, dall’atmosfera gioiosa a quella più intima: una sequenza di successi mitici come “Felicità”, “Nel sole”, “Sharazan”, “Mattino”, “Ci sarà”, “E’ la mia vita” e “Nostalgia canaglia” da cantare con tutto il pubblico dell’Arena. Da non perdere, poi, sabato 20 maggio il ritorno in Italia di Peter Gabriel con il primo dei due concerti italiani del “i/o The Tour” 2023 (il secondo sarà domenica 21 maggio al Mediolanum Forum di Milano) che vedranno esibirsi assieme a Peter Gabriel gli storici componenti della sua band: David Rhodes, Manu Katché e Tony Levin), sabato 3 giugno e domenica 4 lo spettacolo “Elisa with Dardust” in “An intimate Arena”. Infine, lunedì 17 luglio l’unico concerto in Italia di Kendrick Lamar, il rapper, cantautore e produttore discografico statunitense fresco del trionfo registrato ai Grammy Awards 2023, dove (dopo ben otto nomination) si è portato a casa tre premi, nelle categorie Best Rap Album, con “Mr. Morale & The Big Steppers” (il suo quinto album in studio, pubblicato il 13 maggio 2022), e Best Rap Song e Best Rap Performance con la canzone “The Heart Part 5”.