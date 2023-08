Lavagno, schianto frontale tra due auto: quattro feriti, due sono gravi

LAVAGNO (VERONA) - Intervento dei vigili del fuoco, nella sera del 17 agosto, alle 20.20, in via Rimembranza a Lavagno, per uno scontro frontale tra due autovetture. Il bilancio è di quattro persone ferite di cui due in maniera grave.



I vigili del fuoco, partiti dal distaccamento di Caldiero, con un mezzo e 5 operatori, giunti sul posto hanno lavorato per estrarre, dagli abitacoli dei mezzi, due persone incastrate per poi affidarle alle cure del personale sanitario, presente sul posto con tre ambulanze e un automedica. Successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza gli automezzi. Sul posto anche polizia stradale per i rilievi del caso.

Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, che si sono concluse dopo circa un'ora, la strada è stata chiusa al traffico.