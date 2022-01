Auto in fiamme nel garage interrato: il fumo invade gli appartamenti, residenti bloccati

LAVAGNO (VERONA) - Nella prima serata di ieri, 10 gennaio, I vigili del fuoco sono intervenuti per incendio autovettura. Erano le 17.10 quando, a Lavagno in via Fontana, una vettura, parcheggiata nel garage al 2° piano interrato di un complesso residenziale, ha preso fuoco. A causa delle fiamme il fumo ha subito invaso gli appartamenti sovrastanti l'autorimessa. I pompieri, giunti da Caldiero e Verona con 14 uomini e 4 mezzi, hanno operato per spegnere le fiamme mentre, con 1 autoscala, altri vigili del fuoco provvedevano ad evacuare alcuni abitanti, in totale 5 persone, rimaste bloccate all'interno dei loro appartamenti a causa del denso fumo, tra loro anche una persona con disabilità. Le operazioni dell'intervento sono risultate particolarmente difficoltose a causa del fumo e del calore che si è sviluppato all'interno dell'autorimessa. Al termine si è provveduto a verificare i danni subiti dal garage e dallo stabile. Le fiamme, oltre a danneggiare la soletta, hanno danneggiato gli impianti di scarico della palazzina per cui si è reso necessario dichiarare l'inagibilità parziale dell'immobile e 5 famiglie hanno dovuto evacuare, per la notte, le proprie abitazioni.