Lava il cane nella toelettatura, azzannata alla gola

VERONA - È in gravi condizioni la donna che oggi, poco dopo le 11,30, è stata azzannata alla gola da un cane di grossa taglia in una toelettatura di S. Martino Buon Albergo. Si tratta di una dipendente del negozio per cani che è stata aggredita dall'animale mentre lo stava lavando. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118 con un'automedica ed un'ambulanza.

La donna ha riportato gravi ferite al collo. ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sul posto anche lo Spisal dell'Ulss 9 e i Carabinieri per i rilievi del caso.

