Bagnante disperso nel Lago di Garda: stava nuotando a pochi metri dalla spiaggia

TORRI DEL BENACO (VERONA ) - Persona dispersa nel Lago di Garda, si tratta di un bagnante che stava nuotando a pochi metri dalla spiaggia del comune di Torri del Benaco. La Guardia Costiera del Lago di Garda è impegnata dalle 17.30 nelle operazioni di ricerca dell'uomo.

Uomo disperso nel Lago: le ricerche

Ricevuto l'allarme, sono stati subito inviati in zona due mezzi navali della Guardia Costiera, già in pattugliamento nelle acque del centro lago, e richiesto l'impiego dei sommozzatori alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona. Al momento sono in corso ricerche di superficie dal parte delle imbarcazioni e sono giunti in zona i sommozzatori dei Vigili del Fuoco con l'elicottero da Venezia, per le ricerche di profondità, e un'unità navale dei Vigili del fuoco di Bardolino. Sul posto anche i Carabinieri e la polizia locale di Torri del Benaco, che hanno avviato le indagini di polizia giudiziaria, finalizzate ad acquisire maggiori informazioni sul disperso.