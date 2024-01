Ladro di formaggi a Verona, il colpo da 150 euro di Grana Padano e Trentingrana all'Eurospar. Ma quando già si pregustava la «cena», è stato arrestato

VERONA - Ladro di formaggio nel supermercato Eurospar: ruba 16 confezioni di Grana Padano e Trentingrana e viene arrestato. Nel pomeriggio di ieri, 26 gennaio, un 26enne marocchino pensava di averla fatta franca assicurandosi un bottino di latticini dal valore complessivo di 150 euro.

Ma, la vigilanza degli addetti alla sicurezza e l'immediato intervento dei Carabinieri, lo hanno fermato.

Il colpo al supermercato: razzia di formaggi

Il giovane, aggirandosi fra le corsie del supermercato prelevava dagli espositori vari pezzi di formaggio, per poi nasconderli all’interno del proprio giubbotto e, come se nulla fosse, si avviava all’uscita oltrepassando le casse senza pagare. Immediata la segnalazione del direttore del supermercato ai carabinieri che, tempestivamente giunti sul posto lo hanno bloccato procedendo all’arresto in flagranza di reato per furto. Sottoposto a perquisizione, il 26enne è stato trovato in possesso di ben 16 confezioni di formaggio, tutti di marca Grana Padano e Trentingrana, del valore complessivo di circa 150 euro. Il marocchino è stato quindi tratto in arresto per furto aggravato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di via Salvo D’Acquisto. Questa mattina, 27 gennaio, è stato condotto innanzi all’Autorità Giudiziaria di Verona, la quale ha convalidato l’arresto e, a seguito di patteggiamento, lo ha condannato alla pena di mesi 2 di reclusione.