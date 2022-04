Ladro seriale tradito dalla compagna: «Vi dico anche dove nasconde tutta la refurtiva»

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VERONA) - I carabinieri della Stazione di San Giovanni Lupatoto (Verona) hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, arrestando un 44enne marocchino con l'accusa di essere un ladro seriale. In pochi giorni, a partire dallo scorso 22 marzo, l'uomo si è reso protagonista di una lunga serie di colpi messi a segno nel territorio di San Giovanni Lupatoto, dai furti in garage di abitazioni private ai furti su auto in sosta, portando via nelle diverse circostanze i bottini più svariati, da biciclette elettriche del valore di 3.000 euro a caricabatterie per auto, tablet, giubbini, profumi, scarpe da ciclismo, idropulitrici, portafogli. Il 44enne è stato tradito da quella che avrebbe dovuto essere invece la sua complice.

A distanza di qualche giorno dal primo furto, a seguito di un litigio, la compagna infatti ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e in quell'occasione ha smascherato il convivente, rivelandone non solo le illecite attività ma addirittura indicando il luogo dove l'uomo era solito nascondere la refurtiva. Le dichiarazioni della donna hanno poi trovato immediato riscontro nelle varie denunce acquisiE te e nel rinvenimento della refurtiva. Così l'uomo è stato arrestato con l'accusa di furto in abitazione e furti aggravato.