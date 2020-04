​I ladri suonavano al campanello di casa, poi passavano all'azione: banda in manette

ROVIGO - I carabinieri di Rovigo, hanno arrestato a Guarda quattro persone, tra i 19 e e i 29 anni, per furti in abitazione. Gli indagati, raggiunti da un provvedimento cautelare, sono accusati di aver compiuto 15 furti in casa tra le provincie di Rovigo (6 episodi), Verona (7), Padova (uno) e Ferrara (uno) .



I militari hanno accertato una dinamica consolidata nel modo di agire da parte dei quattro: raggiunta la zona interessata, due di loro scendevano e si muovevano a piedi mentre il terzo «perlustrava» l'area in auto. I due appiedati suonavano quindi i campanelli delle case e in assenza di risposta passavano all'azione , anche arrampicandosi su grondaie e terrazzini, per poi forzare gli infissi. Una volta nell'abitazione, rubavano denaro, gioielli e orologi di pregio. Terminato il colpo, coordinandosi con telefoni cellulari intestati a prestanome, si ricongiungevano e lasciavano velocemente l'area con la stessa auto con cui erano arrivati.



L'indagine ha consentito inoltre di deferire tre di loro per aver più volte disatteso gli obblighi di permanenza presso l'abitazione. La sorveglianza, che è proseguita anche durante il periodo di «lockdown» per il Covid-19, ha permesso di osservare e contestare a tre indagati ripetute violazioni della normativa in vigore. Medesima violazione è stata nuovamente contestata agli stessi tre all'atto dell'esecuzione delle misure cautelari, poiché sorpresi a «fare aperitivo» presso l'abitazione del quarto arrestato.