La festa di capodanno finisce a coltellate: tre feriti

VILLA BARTOLOMEA - La festa di Capodanno in famiglia finisce a coltellate. È accaduto la notte di capodanno a Villa Bartolomea poco prima della mezzanotte. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la rissa, sta di fatto che quello che doveva essere il cenone di fine anno è finito in una lite nella quale, ad un certo punto sono spuntati anche i coltelli. Sul posto sono dovuti intervenire i Carabinieri di Legnago e della locale stazione, assieme agli operatori del 118 che hanno medicato per le ferite da taglio tre persone, prima di condurle in ambulanza all'ospedale di Legnago.