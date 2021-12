Opera Don Calabria, ecco gli interventi negli ospedali di Angola, Brasile e Filippine

Dal Brasile alle Filippine all'Angola, ecco gli ospedali dell'Opera Don Calabria - che ha sede a Verona - è attiva in tutto il mondo. Nelle Filippine gestisce l'ospedale “Brother Francisco Perez” alla periferia di Manila. «Nella clinica la situazione è sotto controllo e negli ultimi giorni non ci sono stati casi eclatanti di Covid19. Di solito quelli che arrivano da noi sono casi lievi o moderati - spiega sorella Maria Josè Marinho, suora di don Calabria e infermiera nell'ospedale -. Quelli gravi vengono subito mandati all'ospedale generale più vicino. Tutto lo staff è vaccinato e quasi tutti hanno già fatto la terza dose di rinforzo. Invece, la popolazione nelle Filippine è piuttosto restia a vaccinarsi anche per una questione culturale. Solo un terzo dei filippini è vaccinato al momento».

L'Hospital Divina Providência di Marituba, in Brasile, in questo momento è Covid-free. «Dopo due ondate pandemiche drammatiche che hanno provocato oltre 600mila morti in tutto il Paese, nessuno dei 130 posti letto dell’ospedale dell’Opera Don Calabria è occupato da pazienti affetti da nuovo Coronavirus», afferma il presidente dell’IRCCS di Negrar, fratel Gedovar Nazzari, tornato da Marituba lo scorso 23 novembre. «È un momento di serenità dopo veri e propri assalti all’ospedale da parte delle popolazione che chiedeva cure, ma senza risposta perché le corsie erano ormai colme – prosegue il presidente -. Merito del vaccino: quella brasiliana è una popolazione che crede alla profilassi vaccinale e lo ha dimostrato, con oltre il 70% degli abitanti che ha ricevuto almeno una dose, e oltre il 50% si è sottoposta al primo richiamo. Avviata da poco la terza dose».

L’Hospital Divina Providência in Angola, opera in una delle aree più popolate di Luanda in cui si stima risiedano oltre 2 milioni di persone. L’ospedale funziona come una vera e propria rete sanitaria che comprende 5 centri di salute decentralizzati, dove viene offerta l’assistenza sanitaria di 1º livello. L’unità centrale riceve i pazienti più gravi trasferiti dai centri o da altre strutture sanitarie. Qui l’assistenza offerta è di 2º livello, caratterizzata dalla presenza di personale medico specializzato, mezzi diagnostici e prestazioni polivalenti. Nello stesso spazio dell’ospedale esiste una struttura che ospita due servizi di trattamento dei pazienti con HIV/AIDS e TB, nonché un centro per la lotta alla malnutrizione infantile.