I Kiss suoneranno in Arena: trovato il compromesso dopo l'incontro tra sindaco e soprintendente

VERONA - I Kiss questa sera, 11 luglio, potranno esibirsi in Arena. Dopo il no del soprintendente Vincenzo Tiné si sono scatenate le polemiche ed è intervenuto il sindaco Damiano Tommasi. Tiné era preoccupato che fuochi d'artificio e fumogeni potessero danneggiare la struttura, uno dei simboli della città scaligera, e per questo aveva posto il veto. Tommasi ha incontrato il soprintendente venerdì 8 luglio e sono giunti a un accordo che permetterà ai fan del gruppo di assistere al concerto in Arena. La Soprintendenza, si legge nella nota, prende atto «dell’impegno assunto dal sindaco a condividere le ragioni circa la scelta di non consentire elementi scenici che possano generare un rischio per l’integrità del monumento». E ha tenuto a precisare che questa è l'ultima deroga che viene concessa per la produzione di effetti pirotecnologici all'interno dell'anfiteatro. Effetti la cui realizzazione sarà presa in considerazione laddove dovessero essere necessari per la rappresentazione scenica e purchè prodotti con l'utilizzo di nuove tecnologie per la loro simulazione. «La soluzione trovata con la Soprintendenza rispetto al concerto dei Kiss va nell'ottica di condividere il percorso di valorizzazione e tutela del monumento Arena - precisa il sindaco Tommasi -. Credo sia un buon inizio di collaborazione rispetto alla gestione futura di questi eventi, perchè hanno bisogno di programmazione e di condivisione, soprattutto per ciò che riguarda le modalità di organizzazione e gestione degli stessi all'interno dell'anfiteatro».