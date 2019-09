Questore di Torino, «Juve-Verona a rischio, prevedibili reazioni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tensione in vista della prossima giornata di campionato. «Quella di sabato era una partita già attenzionata. Sono due tifoserie con ideologie differenti. Ora aumentano i rischi perché sono prevedibili reazioni». Così il questore di Torino Giuseppe De Matteis in vista di Juventus , che si disputerà sabato prossimo all' Allianz Stadium , prima gara di campionato dopo l'azzeramento dei vertici dei gruppi ultrà juventini finiti nell'inchiesta 'Last banner' coordinata dalla Procura di Torino LEGGI ANCHE --> Juve, manager D'Angelo: «Per partita sicura cedevo biglietti pur sapendo di business»