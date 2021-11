Scatta la fiera "Job&orienta", scuole da tutto il Veneto: grandi assembramenti all'esterno, intervengono le forze dell'ordine

VERONA - Ha attirato scolaresche da ogni parte del Veneto il salone Job&Orienta che ha aperto i battenti oggi. Perfino troppe, tanto che all'esterno si sono verificati assembramenti in attesa. Da quanto si è saputo alcune classi se ne sono andate ma le più sono rimaste. Il salone nazionale per l'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro organizzato dalla Regione ha conosciuto così una partenza un po' problematica, sono intervenute le forze dell'ordine per regolare (anche sotto un po' di pioggia) gli accessi nel miglior modo possibile.

Ora l'organizzazione dovrà cautelarsi per le prossime giornate. Alla prima è intervenuta l'assessora veneta Elena Donazzan, che ha detto: «Questo è un luogo di ascolto e dialogo, che deve diventare azione attraverso le decisioni che spettano a noi politici. Ci saranno ben 15 assessori regionali pronti a confrontarsi sui temi dell’orientamento. Abbiamo tutti necessità di interrogarci sul futuro, prendendo decisioni per concretizzare un progetto in questo campo. Serve una infrastruttura nazionale di orientamento e siamo pronti a metterla in piedi. Questo salone è nazionale e noi vogliamo non sia solo un appuntamento annuale, ma diventi una vera infrastruttura per collegare mondo della scuola e mondo del lavoro».