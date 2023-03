Jerry Calà, infarto nella notte a Napoli: sottoposto a un intervento di angioplastica, è fuori pericolo

VERONA - Paura nella notte per Jerry Calà. Il popolare attore veronese, a Napoli per le riprese di un film, sarebbe stato colto da malore mentre si trovava all'hotel Santa Lucia, dove alloggiava. Ne parlano questa mattina i siti di informazione locali, tra cui Napoli Today. Calà sarebbe stato trasportato nella Clinica Mediterranea in codice rosso per un infarto. Qui è stato sottoposto a un intervento di angioplastica. Il decorso sembra essere buono.

Il popolare attore è a Napoli per le riprese di un film ambientato proprio tra la nostra città e Ischia, "Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema". Calà in recenti interviste aveva espresso tutto il suo amore per la Campania: "Monte di Procida luogo straordinario e voglio rilanciare Ischia".