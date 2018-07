Jerry Calà appoggia il governo e Di Maio commenta: «Libidine, doppia libidine»

«Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi!». Luigi Di Maio usa il tormentone di Jerry Calà per commentare, con soddisfazione, l'apprezzamento dell'attore verso il governo. Il comico ha infatti condiviso su Twitter la sua simpatia per questo governo e in un tweet, commentato da Di Maio, ha scritto:

Tutti in tv si chiedono dove troverà questo governo i soldi per mantenere le promesse elettorali. Basterebbe che il precedente governo gentilmente svelasse dove ha preso tutti quei miliardi per salvare le banche...

.

Tutti in tv si chiedono dove troverà questo governo i soldi per mantenere le promesse elettorali. Basterebbe che il precedente governo gentilmente svelasse dove ha preso tutti quei miliardi per salvare le banche... — Jerry Cala' Official (@JerryCala) 4 luglio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA