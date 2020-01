Jack Russell Terrier precipita in un dirupo di 70 metri Foto

Cane trovato e salvato dai vigili del fuoco nel Veronese. ​Nella mattina del 17 gennaio, dopo due ore di ricerche, ritrovata Kira giovanedi 2 anni.Le ricerche erano iniziate ieri, intorno alle ore 15.30, dopo che i proprietari chiamando il 115, ci informavano che la cagnolina, durante una passeggiata sul "sentiero del pellegrino, che parte da Brentino Belluno per raggiungere il santuario della Madonna della Corona,e non era più riuscita a risalire.Attivati i soccorsi, ed effettuate le prime ricerche, con la collaborazione del Soccorso Alpino, le stesse venivano sospese a causa del sopraggiungere dell'oscurità e dell'impervietà del luogo. Questa mattina una squadra di vigili del fuoco di Bardolino e ripartita, intorno alle ore 10.15, per continuare le ricerche. Individuata la cagnolina, i pompieri sono scesi, attraverso un sentiero ripido e scosceso, e hanno recuperato l'animale per poi consegnarlo ai proprietari che attendevano fiduciosi presso il distaccamento VV. F di Bardolino.