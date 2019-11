© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISOLA DELLA SCALA (VERONA) - Poco dopo le 23 del 4 novembre i Vigili del fuoco sono intervenuti ad, in via Statale 12, per un grave incidente stradale. Loè avvenuto sulla variante che bypassa il centro abitato ed ha visto coinvoltiL'tra i due veicoli è stato: il conducente della macchina è rimastotra le lamiere deformate ed è stato necessario aprire uno spazio con divaricatore e cesoie idrauliche per estrarlo dall'auto ed affidarlo al personale sanitario; purtroppo per il conducente, un(Verona), non c'è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.