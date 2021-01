"Io apro", Perbellini non ci sta: «Capisco il problema ma non aderisco alla protesta»

VERONA - «Non aderisco alla protesta, comunque se si arriva a questo punto purtroppo un problema c'è». Lo dice lo chef stellato Giancarlo Perbellini riguardo alla protesta annunciata da un gruppo di ristoratori per il 15 gennaio, quando apriranno i loro locali anche di sera per contestare le misure annunciate con il prossimo Dpcm. «Purtroppo - spiega - non c'è chiarezza, non c'è una decisione finale, ma restiamo sempre in attesa fino all'ultimo giorno di cosa fare».

«Aprire e chiudere così a spot è deleterio - aggiunge Perbellini - e sicuramente esaspera gli animi. Poi credo che andare contro la legge non vada mai bene». Giancarlo Perbellini fino a ieri aveva aperto solo uno dei suoi 9 locali, una pasticceria a Verona, oltre alla nuova locanda bistrot a Milano, attiva solo con l'asporto. «Noi abbiamo chiuso il 23 dicembre pensando che il 6-7 gennaio saremmo rientrati e abbiamo dovuto aspettare la sera dell'Epifania per sapere che non rientravano» conclude Perbellini. «Credo ci debbano essere decisioni più ferree - conclude - Se si chiude si resta chiusi, ma non aprire e chiudere come una fisarmonica. Per il nostro mestiere, perché non è un negozio».

