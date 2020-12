Medico attraversa la strada e muore travolto da un'auto L'investitrice sotto choc: «Non l'ho visto»

VERONA - Un pedone è morto oggi pomeriggio, 23 dicembre, a Verona dopo essere stato investito da un'auto ad un incrocio nel quartiere di Borgo Roma. L'incidente è avvenuto nei dintorni del Policlinico. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 per prestare soccorso il pedone era già deceduto.

La vittima è il medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia Gianfranco Sardei, 74 anni, residente in via Mastin della Scala, in Borgo Roma, ma per anni, il professionista aveva vissuto, con la famiglia, a Nogara in via Nenni.

L’uomo stava attraversando la strada tra via delle Menegone all’angolo con via delle Polidore. Ad investire il professionista una conducente sessantaquattrenne, alla guida di una Citroen 206. La donna visibilmente sotto choc si è subito fermata a prestare soccorso: non aveva visto l’uomo.

Ultimo aggiornamento: 24 Dicembre, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA