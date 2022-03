Investita da un camion mentre attraversa la strada: muore 40enne

- VERONA - Una donna di 40 anni è morta questa sera in via Roma a Bevilacqua (Verona) dopo essere stata investita mentre attraversava la strada in un tratto privo di strisce pedonali. La donna è stata travolta da un mezzo pesante lungo la strada regionale che attraversa il paese della bassa veronese, ed è rimasta uccisa per la gravità dei traumi riportati. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri.