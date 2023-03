Intossicati in piscina per la reazione tra acido solforico e cloro: dimessi i bimbi tra i 3 e i 6 anni, ancora in ospedale il gestore

VERONA - Sono stati tutti dimessi i bambini e gli adulti rimasti intossicati ieri alla piscina comunale di Bosco Chiesanuova (Verona). L'unico trattenuto in ospedale è il gestore dell'impianto, che deve ancora essere sottoposto a cure ed accertamenti. Durante le operazioni di routine per la manutenzione della piscina, si è accertato, erano stati mescolati acido solforico e cloro causando una reazione chimica che aveva generato fumi tossici. Venticinque persone erano rimaste intossicate, tra cui nove bambini da 3 a 6 anni della scuola materna di Romagnano, nel comune di Grezzana (Verona), che erano impegnati in un corso di nuoto. Il gestore della piscina ha accusato i sintomi più seri proprio perché si è trattenuto all'interno dell'impianto, prodigandosi per far uscire tutte le persone che erano nelle vasche.