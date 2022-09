Intel, accordo col governo Draghi: nuova fabbrica da 5.000 posti di lavoro in Veneto

VERONA - La multinazionale americana Intel, d'intesa con il governo Draghi, ha deciso di realizzare una fabbrica di chip a Vigasio, nel veronese: uno stabilimento che potrebbe creare 5mila posti di lavoro, di cui 3.500 nell'indotto. La notizia l'ha data oggi l'agenzia Reuters. L'impianto dovrà confezionare e assemblare semiconduttori con un investimento di 80 miliardi di euro (in dieci anni) da parte del colosso americano dell'informatica. L'attività dovrebbe partire tra il 2025 e il 2027, ma per ora non ci sono date stabilite.