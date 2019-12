Insulti razzisti a ufficiale marocchino, condannato sergente degli Alpini

VERONA - Per la prima volta in Italia l'aggravante della discriminazione razziale viene applicata anche in una sentenza della Procura militare: accade a Verona dove oggi un sergente degli Alpini è stato condannato a un anno e sei mesi per le frasi rivolge al maggiore Karim Akalay Bensellam, suo superiore, primo e unico ufficiale italiano di origini marocchine. L'accusa era di diffamazione militare continuata pluriaggravata dalla discriminazione etnica. Alla presenza di altri militari, il sergente aveva più volte definito Bensellam

'sto marocchino di m..

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».