Folle inseguimento e poi lo schianto all'incrocio: Giacomo muore a vent'anni

VERONA - Ha attraversato in sella a una moto a folle velocità l'incrocio di piazza Renato Simoni con via Città di Nimes, a Verona, senza rispettare il semaforo rosso. Inevitabile l'impatto con una Golf guidata da una veronese. Per Giacomo Goffredo, 20 anni,residente a Ca' di David in via Colonnello Fasoli, non c'è stato niente da fare. La moto è volata fin sui gradini all'ingresso dell'ex zoo: quando i soccorritori di Verona emergenza sono arrivati, non hanno potuto che constatare il decesso del ragazzo.



Secondo una prima ricostruzione ieri sera, sabato 18 luglio, verso le 22.45 il ventenne sarebbe stato intercettato dalla polizia in corso Cavour in sella a una moto appartenente ad un'altra persona, mentre andava a forte velocità. Gli agenti hanno fatto un'inversione a U proprio per fermare il giovane. Non è ancora stato accertato se il giovane si fosse accorto o meno di essere inseguito dalla Volante. © RIPRODUZIONE RISERVATA