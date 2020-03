Falso invalido in carrozzina: deve resituire all'Inps 270mila euro

VERONA - La guardia di Finanza di Legnago ha scoperto e denunciato un falso invalido che per aveva percepito illegalmente 270mila euro dall'Inps. L'uomo, residente a Gazzo Veronese (Verona) formalmente riconosciuto invalido, si era presentato davanti alle Commissioni sanitarie in carrozzina e dal 2005 era riuscito a farsi riconoscere l'invalidità civile al 100%, con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua.

In tal modo, aveva percepito indebitamente la pensione d'invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità e inabilità al lavoro. Invece, come hanno accertato i finanzieri con appostamenti e videoriprese, l'indagato era in grado di svolgere ogni ordinaria attività senza necessità di alcun ausilio. Nel 2012 aveva anche superato le visite mediche per il rinnovo della patente di guida con l' unica prescrizione dell'obbligo dell'utilizzo di lenti.

Ora è accusato di truffa aggravata (reclusione da 1 a 5 anni) ai danni dell'Inps per 270.000 euro. Nei confronti dell'uomo è stato inoltre formulata una richiesta di sequestro preventivo di pari importo. Nel corso del 2019, sul fronte della tutela della 'spesa pubblicà, i finanzieri hanno svolto 55 interventi a contrasto delle condotte di indebita richiesta, percezione e/o fruizione di prestazioni sociali agevolate (di cui 13 con esito irregolare) che hanno portato alla denuncia di tre persone e alla contestazione di violazioni amministrative nei confronti di altre 10; 52 interventi a contrasto dell'indebita esenzione dal pagamento dei 'ticket sanitarì (di cui 49 con esito irregolare) che hanno consentito la contestazione di violazioni amministrative.

