Travolto dal trattore mentre lavora i campi: agricoltore muore schiacciato

SOAVE - Un uomo è morto dopo essere finito sotto il suo trattore a Soave (Verona). L'infortunio è avvenuto in in località Cà Vecchie questa mattina, 7 marzo, verso le 10. Il mezzo si è ribaltato e l'agricoltore è rimasto schiacciato sotto in trattore, riportando traumi fatali. Quando sul posto, assieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sono arrivati i sanitari del Suem 118 con l'elicottero di Verona Emergenza l'uomo era già morto: si tratta di un 85enne del posto. È la seconda vittima sul lavoro in agricoltura nel veronese in pochi giorni: l'1 marzo scorso a Bosco Chiesanuova era avvenuto un incidente analogo.