Operaio travolto da un mezzo sulla pista d'atterraggio, è gravissimo

VERONA - Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina all'aeroporto di Verona. L'uomo è stato investito da un mezzo di servizio mentre stava eseguendo alcuni lavori per conto di una ditta esterne nell'area della pista del «Catullo». L'operaio è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso a Verona all'ospedale di Borgo Trento, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di stanza allo scalo veronese e gli agenti della Polizia di frontiera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA