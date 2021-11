VERONA - Grave infortunio sul lavoro questa mattina, 29 novembre 2021. Un operaio è stato stato colpito alla testa da un oggetto caduto dall'alto all'interno di un cantiere edile in via Ferriera a Verona. Un colpo fortissimo: l'operaio è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento. Sul luogo dell'incidente sono subito arrivati i soccorsi del 118 con un'ambulanza ed un'automedica, assieme ai carabinieri.