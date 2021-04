Tre incidenti fra tir tra Brescia e Verona, 20 chilometri di coda sull'A4

VERONA - Pesanti disagi per tutta la mattina a partire dalle 9.50 sull'autostrada Venezia-Milano a causa di tre incidenti tra il bresciano e il veronese. Tamponamenti tra mezzi pesanti hanno provocato in particolare quasi 20 chilometri di coda verso le 13 nel tratto tra Sommacampagna e Desenzano, lungo la carreggiata in direzione Milano, con la chiusura dei caselli di Peschiera del Garda (Verona) e Sirmione (Brescia). I due feriti più gravi sono stati trasportati con l'elicottero del 118 agli ospedali di Verona, a Borgo Trento, e di Brescia.