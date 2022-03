Non dà la precedenza, botto all'incrocio: Toyota si ribalta, 84enne all'ospedale, ritirata patente a 74enne

VERONA - Incidente in via IV novembre a Verona: una delle auto si è ribaltata. Secondo la ricostruzione fatta dal Nucleo infortunistica stradale della polizia locale, un'Audi A4 proveniva da via del Risorgimento e doveva proseguire su via Anziani. Il conducente non ha rispettato il segnale di precedenza e ha attraversato via IV novembre scontrandosi con una Toyota Yaris che si è ribaltata su un lato.

Il conducente della Toyota, un 84enne veronese, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento. L'anziano è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il conducente dell'Audi, un 74enne, si è visto ritirare la patente da parte della polizia locale. L'incidente è avvenuto verso le 14.30 di ieri.