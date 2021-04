Scontro all'ingresso del casello di Verona Sud: persona finisce all'ospedale

VERONA - Intervento dei vigili del fuoco veronesi questa mattina, lunedì 26 aprile, alle ore 9.11 per un incidente stradale avvenuto in città. A causa di un tamponamento tra 2 vetture in via Fermi, all'ingresso del casello autostradale di Verona Sud, una persona è rimasta incastrata. La Bmw, condotta da un disabile, dopo essere stata urtata dall'altro mezzo, ha terminato la sua corsa contro il guardrail. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente mentre il passeggero è rimasto bloccato all'interno del mezzo. I pompieri, giunti con un mezzo e 5 uomini, accedendo dal bagagliaio della vettura sono riusciti a raggiungere il ferito e, dopo aver rimosso parte dei sedili, estrarre la persona. Dopo le prime cure, lo stesso, veniva trasportato presso l'ospedale di Borgo Trento per accertamenti.